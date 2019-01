Le pagelle di Paquetá - Nota lieta per il Milan, una sola bocciatura

Seconda partita da titolare per Lucas Paquetá, acquisto invernale del Milan che ha suscitato tanta curiosità tra i tifosi rossoneri e non solo. Ieri contro la Juventus il brasiliano si è ben disimpegnato, almeno a leggere la maggior parte delle pagelle. TuttoMercatoWeb lo premia con un 6,5: "Un raggio di sole per il Milan e per Gattuso". Stesso voto per La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport (6) promette: "Il ragazzo si farà". Un solo voto sotto la sufficienza: quello del Corriere della Sera.

Le pagelle di Lucas Paquetá

MilanNews.it 6

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6

Corriere della Sera 5,5

La Stampa 6