Le pagelle di Piatek: come CR7 e Quagliarella in Serie A

Per una notte Krzysztof Piątek può guardare tutti dall'alto, come gli era capitato quando vestiva la maglia del Genoa. Con la rete messa a segno ieri contro il Chievo Verona, l'attaccante polacco è salito in vetta alla classifica marcatori, a quota 19 con Ronaldo e Quagliarella. Ci togliamo il cappello dinanzi a questo bomber, al quale basta restare due partite a secco per non poterne più e tornare a gonfiare le reti di Serie A. Se il Milan vince il merito è soprattutto suo. Un mezzo errore in occasione del gol di Hetemaj non gli permette di raggiungere il 7 per La Gazzetta dello Sport, sì invece per Tuttosport (che evidenzia gli 8 gol in maglia Milan, già come Higuain) e il Corriere della Sera. "Una palla e un gol, una sentenza", scrive quest'ultimo quotidiano. Trasforma praticamente l'unico pallone giocabile.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 6,5