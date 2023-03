"Amici, sono usciti i sorteggi per i quarti di #championsleague, ecco le mie percentuali. Voi che ne pensate di queste sfide?": con questo messaggio, Fabio Caressa, giornalista di SkySport, ha riportato su Instagram le sue percentuali per il passaggio del turno in Champions League: Napoli in vantaggio sul Milan col 55%, mentre i rossoneri sono al 45%.