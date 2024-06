Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi: focus sul flop Italia a Euro 2024

L'Italia ha clamorosamente concluso la sua avventura a Euro 2024. Nel pomeriggio di ieri, all'Olympiastadion di Berlino in cui la Nazionale azzurra tornava per la prima volta dalla vittoria nella finale del Mondiale 2006, la squadra di Spalletti è stata dominata dalla Svizzera che ha vinto per 2-0 e si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale della competizione. Una spedizione fallimentare quella dell'Italia che aveva già passato i gironi per il rotto della cuffia e che, in generale, non aveva mai convinto a livello di gioco e atteggiamento. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali sono tutti dedicati al flop italiano in Germania.

Il Corriere dello Sport titola: "Una vergogna. A Berlino gli Azzurri hanno toccato il fondo". E poi si legge ancora: "Disastro Italia: la Svizzera ci butta fuori dall'Europeo". Quindi nel sottotitolo si legge: "Nazionale allo sbando. Gol di Freuler e Vargas". Tuttosport non è da meno e scrive: "Fallimento nazionale. Lezione dalla Svizzera, Italia fuori agli ottavi: sistema da rifondare". Nel sottotitolo si aggiunge: "Azzurri impresentabili: Freuler e Vargas distruggono ogni illusione. Dopo due esclusioni mondiali di fila, la disfatta mette a nudo la crisi di un movimento che il trionfo europeo nel 2021 aveva soltanto mascherato. Futuro al buio: tutto e tutti in discussione". La Gazzetta dello Sport infine scrive: "Tutto da rifare. Un'altra pagina nera per il nostro calcio. Gravina e il Ct nel mirino, Italia contestata". Nel sottotitolo: "Imbarazzante prestazione della Nazionale. Eliminata e umiliata agli Ottavi dalla Svizzera".