Le scelte di Fonseca, Marocchi: "Che fatica, non può ogni volta esser costretto a fare scelte punitive"

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi.

"Che fatica per Fonseca, il massimo per un allenatore sarebbe di allenarli bene e scegliere. Invece lui deve occuparsi anche dei comportamenti, non è che può sempre fare scelte punitive ogni partite, Fonseca qui c'entra poco.. e può fare poco, deve lavorare con serenità".