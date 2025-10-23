Le seconde squadre aiutano la Serie C: +50% spettatori su 3 anni fa, +10 sul 2024
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Continua a crescere il numero degli spettatori negli stadi della Serie C. Dopo le prime 10 giornate del campionato 2025-'26,il totale dei tre gironi ha registrato 842.241 spettatori a fronte dei 778.697 della scorsa stagione, con un aumento di circa il 10%. Guardando al passato, sempre nel paragone con le prime 10 giornate, rispetto al campionato 2022-'23, il numero di presenze allo stadio è aumentato del 50%, allora erano infatti 575.446. Aumento, di circa il 5%, anche rispetto a due stagioni fa quando, sempre alla decima di campionato, gli spettatori furono 804.001.
Nelle prime dieci giornate della stagione 2025-'26 il record di presenze sugli spalti si è registrato alla terza con 113.759 spettatori. Il maggior numero di presenze in una singola gara, è stato, quello del 'Massimino' per Catania-Salernitana con 18.777. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan