Le tante assenze non spaventano Fonseca: "È un'opportunità per chi gioca, ho fiducia in tutto il gruppo"

Domani sera il Milan affronterà il Napoli senza Theo, Reijnders, Gabbia, Abraham e Jovic. Paulo Fonseca però non si perde d'animo e ribalta la prospettiva per trovare positività anche in una situazione d'emergenza. Queste le sue dichiarazioni:

Domani avrete diverse assenze...

"Io ho fiducia in tutto il gruppo. Non possiamo fare nulla con i giocatori che non ci sono, ma con quelli che ci sono. Io vedo questa cosa come un'opportunità per chi giocherà. Io ho fiducia in tutti i giocatori. Siamo una squadra, non mi interessa i nomi di chi gioca. Domani dobbiamo essere squadra per vincere".