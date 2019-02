Le ultime su Atalanta-Milan: squadra che vince non si cambia per Gattuso

Una partita che non vale solo tre punti, una partita che potrebbe dare lo slancio decisivo, dall'una o dall'altra parte, verso la qualificazione alla prossima Champions League. Atalanta-Milan sarà il piatto forte della ventiquattresima giornata di Serie A e metterà di fronte due formazioni che vorranno prendersi i tre punti a ogni costo. Sarà anche la sfida a distanza tra Krzysztof Piatek e Duvan Zapata, due bomber che inseguono Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori.

Possibile conferma dell'intera formazione che domenica scorsa ha battuto la SPAL per Gian Piero Gasperini anche se in difesa Djimsiti scalpita per un posto da titolare. A sinistra Castagne è ancora favorito su Gosens mentre in attacco tutto confermato, con Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squadra che vince non si cambia e allora Rino Gattuso è pronto a mandare in campo dal primo minuto all'Atleti Azzurri d'Italia la formazione che ha regolato il Cagliari domenica scorsa. Calabria è dunque in vantaggio su Conti a destra, mentre Biglia si accomoderà in panchina. Out zapata, Caldara e Bonaventura.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.