Le visite mediche di Origi entro metà giugno. Poi la firma sul quadriennale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il primo colpo del Milan estivo sarà Divock Origi. Con l'attaccante belga, in scadenza con il Liverpool, c'è un accordo da tempo che aspettava di essere concretizzato una volta definita la situazione societaria rossonera. Ora che questa è stata definita e che il calciatore ha presenziato (ma non giocato per un problemino fisico) alla finale di Champions persa dai Reds contro il Real, si attendono solo visite e firma sul contratto. Origi dovrebbe completare tutto l'iter entro la metà di giugno, facendo una pausa delle sue vacanze, sempre stando a quanto riporta la rosea. Per lui è pronto un quadriennale.