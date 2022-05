Leao, 10 assist in campionato: solo 3 giocatori hanno fatto meglio

MilanNews.it

Rafael Leao è stato in questa stagione uno dei protagonisti principali della cavalcata rossonera che ha portato allo scudetto la squadra allenata da Stefano Pioli. Come riportato sul sito della Lega Serie A, Leao ha concluso il torneo con 10 assist vincenti per i compagni. Meglio di lui hanno fatto solo in 3: Domenico Berardi (13), Hakan Calhanoglu (12) e Nicolò Barella (11).