Leao 17>10? Trevisani: "Te lo confermo, perché mi aspetto di più da un giocatore che amo. Vorrei vederlo più partecipativo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il collega e giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao nel corso della rubrica 'Sentenza' che ha dato come argomento all'ordine del giorno: "Rafael Leao 17 > Rafael Leao 10":

"Te lo confermo. Perché Rafael Leao numero 10 al Milan sta avendo una difficoltà, un po' nella gestione dell'allenatore, un po' nella continuità, un po' nel ciondolamento, gli ho visto fare due partite sulle 9 stagionali, e mi aspetto di più dal giocatore che amo, follemente, e quindi vorrei vederlo più partecipativo.

Poi però mi ricordo come il Milan ha vinto lo Scudetto, e Rafa Leao non era marcabile, non era prendibile, non era giocabile, ed oltre a fare la azioni classiche che fa sempre, le sue surfate, faceva anche gol, alcuni anche molto pesanti. E l'ho rivisto ieri (sabato 12, ndr) in Polonia-Portogallo quando al minuto 59' ha deciso di prendersi giuoco di una nazione intera e di smarcarli tutti. A un certo punto è partito da sinistra, diciamo al guardalinee numero 2, ha saltato tre avversari, poi ne ha saltati due, gli è arrivato un sesto disperato e ha anche accelerato dopo aver frenato e fatto 60 metri. Smarcato 5 persone, ha messo la palla al centro, Bruno Fernandes non ha messo in porta quello che sarebbe stato l'assist più bello del 2024.

Allora, quello che voglio dire è: siccome, più che l'azione ho notato quando poi si è fermato e ho visto il replay, e comunque in Nazionale gioca ancora con la 17, perché il 10 è Bernando Silva, e se riprendesse al 17 l'anno prossimo? E se fosse che quella maglia, come la 9 del Milan, pesa? E se magari...Ho rivisto in quell'azione il Rafa Leao del 2021/22. Ed aveva la 17. Io sono pazzo di quello lì. Quello è un mostro, un mostro".