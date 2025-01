Leao a caccia di gol in campionato: l'ultimo lampo è stato a novembre

E' il giorno della partita! Como e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 256 giorni, ovvero dal 3 maggio 2003: vittoria dei rossoneri per 2-0 al Meazza, con gol di Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta. Quella di questa sera è una gara da non sbagliare per i ragazzi di Conceiçao dopo il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari. A guidare l'attacco rossonero sarà ancora una volta Rafa Leao, a caccia di gol in campionato.

NUMERI OPTA

Rafael Leão ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (una rete e quattro assist), servendo un assist in entrambe le gare contro queste formazioni nel campionato in corso (contro Parma ad agosto e Venezia a settembre).