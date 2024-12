Leao a caccia di lampi europei: questa sera il portoghese insegue un altro record

Dopo aver battuto 3-2 lo Slovan Bratislava ed essere così risalito in classifica fino al 16° posto, il Milan è pronto a vivere il suo sesto impegno nella prima fase di UEFA Champions League 2024-25. I rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva nella competizione e, soprattutto, di quei punti che metterebbero quasi in cassaforte la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Questa sera arriva lo Stella Rossa dell'ex Krunic, una gara assolutamente da non sottovalutare per i rossoneri di Fonseca.

NUMERI OPTA

Dall'inizio della scorsa stagione, Rafael Leão è il giocatore del Milan che ha partecipato a più gol in tutte le maggiori competizioni europee: nove, con cinque reti e quattro assist. Ma anche tirato di più (36 volte), effettuato più dribbling (93) e condotto palla per la maggiore distanza (3.377 metri). Contro la Stella Rossa, il talento portoghese cercherà di segnare per la seconda gara consecutiva di Champions per la prima volta in carriera.

