Leao a due facce: leggi la sua pagella dopo la vittoria nel derby

Il Milan trionfa contro l'Inter e vince 3-0 la semifinale di ritorno di Coppa Italia, guadagnandosi la finale di Roma. Questa la pagella di Luka Jovic a cura di Pietro Mazzara, per MilanNews.it.

LEAO 7: costantemente raddoppiato, nel primo tempo non riesce quasi mai a mettersi frontale alla porta per scaricare i suoi cavalli sul campo. Nell’unica occasione limpida in cui può correre, sceglie una traccia che porta Asllani a disinnescarlo. Sale un po’ nel secondo tempo, dove si sbatte molto anche in fase di non possesso. Ha energie per spingere fino alla fine. Mette la firma con l’assist per il gol di Reijnders. (dall’88’ JOAO FELIX sv).