Leao a Mediaset: "Quello che ha fatto Conceiçao in pochi giorni è incredibile. Il cambiamento si vede dentro e fuori dal campo"

vedi letture

Rafael Leao, anche oggi imprescindibile nella vittoria in finale di Supercoppa contro l'Inter, ha parlato a Mediaset al termine della partita. Il portoghese, entrato nella ripresa, seppur non al meglio ha spaccato la partite. Queste le sue dichiarazioni:

Conceiçao dice che sei un fenomeno:

"Non lo conoscevo personalmente, in nazionale me ne hanno sempre parlato bene e mi hanno detto che ha una personalità forte. Quello che ha fatto in pochi giorni è incredibile. Ho bisogno di quello che mi sta dicendo, ho sentito un’energia la prima volta che l’ho visto… Tutti hanno capito cosa vuole fare, il cambiamento si vede dentro e fuori dal campo. In queste due partite non abbiamo mai mollato fino alla fine, alcune partite devi vincerle con la mentalità ed il mister ci ha portato quello”.

Che corde riesce a toccare Conceiçao per trasformarvi nei secondi tempi?

“La voglia, energia. A volte si sbaglia, si sbagliano dribbling o passaggi, però non la volontà. La volontà è fondamentale, nessuno può essere sicuro del proprio posto, non puoi essere comodo al Milan. Devi fare sempre il massimo. Mi spingerà a fare il massimo, cercherò di aiutarlo”.

Non sembrava potessi recuperare, invece sei entrato e hai fatto la differenza:

“C’erano poche possibilità di giocare, potevo giocare solo nel finale. I medici e il mister ci hanno creduto affinché potessi giocare la finale, ho lavorato tutti i giorni per essere qui in finale con la squadra. Sono molto contento di aver aiutato la squadra”.