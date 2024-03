Leao a Milan TV: "Contento per il gol, è una giocata che provo spesso. Vogliamo vincere l'Europa League per i nostri tifosi"

Autore di un super gol questa sera, il decimo stagionale, ha parlato così Rafael Leao ai microfoni di Milan TV: queste le interessanti dichiarazioni del numero dieci portoghese.

Un super gol

"Sì è stato bello, è una giocata che provo sempre in allenamento e sono riuscito a segnare, sono felice del passaggio del turno e della bella vittoria della mia squadra".

Obiettivo andare più lontano

"Vogliamo spingere sull'Europa League e provare a vincerla, per noi e i nostri tifosi. L'uscita dalla Champions e non ci ha fatto piacere, sappiamo che è il nostro momento e siamo tutti carichi per continuare questo viaggio in Europa, adesso pensiamo al Verona".

I meravigliosi tifosi del Milan

"Lo dico sempre, loro sono la nostra forza e anche stasera ci sono stati vicini. E' bello avere dei tifosi così, giochiamo anche e soprattutto per loro e per il sostegno che sempre ci danno".