Leao a Sky: "Sono con un grande allenatore e con Ibra che è sempre accanto a noi. Domani la più importante della stagione"

Il Milan domani sera sarà impegnato all'Olimpico di Roma dove affronterà i giallorossi allenati da Daniele De Rossi e proverà a ribaltare il risultato di 1-0 dell'andata. I rossoneri sono arrivati nel pomeriggio nella capitale e tra poco ci sarà la conferenza di Stefano Pioli e Rafael Leao. Queste le parole del tecnico rossonero rilasciate in esclusiva a Sky Sport 24.

Sulla partita: "Non solo per me è speciale, è importante per tutti. Sappiamo l'importanza di questa partita: la più importante della stagione, secondo me. Consapevole che giochiamo contro una bella squadra con grandi giocatori ma vogliamo andare avanti"

Sulla gara di andata: "Una partita così... Abbiamo sbagliato i dettagli e loro sono stati più forti. Abbiamo visto insieme quello che non abbiamo fatto bene e farmeo meglio domani"

Come si ribalta? "Giocando. Ci serve una ansia buona perché l'ambiente sarà bello: poi è importante andare subito davanti"

Come vivi le critiche? "Secondo me devono esserci le critiche per crescere. Sono un giocatore giovane: se andava utto bene sembra tutto facile. Devo avere sempre quella pressione: io mi trovo come in una sfida davanti alle critiche. Sono con un grande allenatore e grande persone qua al Milan, con Zlatan che è qui sempre accanto a me e accanto a noi"

Sul discorso di Pioli in mezzo al campo: "C'è sempre un ambiente bello e tranquillo. Chiaro che dopo una sconfitta, il primo e il secondo giorno è difficile ma l'ambiente è sempre così. Sappiamo l'importanza di questa maglia qua e andiamo per vincere ogni partita"

Sulla mossa tattica di De Rossi: "Loro hanno giocato bene. Quando è arrivato il nuovo allenatore, la Roma è cambiata: sta giocando un bel calcio con grandi giocatori che fanno la differenza. Abbiamo sbagliato noi: il corner, la marcatura... In queste partite sono importanti i dettagli".