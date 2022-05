Leao: "Abbiamo creato tanto, c'era un po' di ansia per le occasioni sprecate"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Autore del gol vittoria contro la Fiorentina, l'esterno sinistro del Milan, Rafael Leao, ha commentato così la rete ai microfoni di Dazn: "Il momento più bello per un calciatore, l’importante era la vittoria. Abbiamo creato tanto, un po' di ansia per le occasioni sprecate. Era una finale, ora dobbiamo rimanere concentrati per il nostro obiettivo".