Leao al lavoro: per l'Atalanta è più no che sì. Il Newcastle l'obiettivo

Rafael Leao sta lavorando duramente per tornare al più presto in campo, dopo la lesione muscolare patita nella trasferta di Lecce quasi un mese fa. Il portoghese si è allenato in campo negli ultimi due giorni e oggi si capirà se sarà già pronto per unirsi alla sessione della squadra. In questo caso potrebbe anche essere chiamato per la panchina a Bergamo.

In ogni caso, al momento, le quotazioni sulla presenza del portoghese contro l'Atalanta sono alte: infatti il "no" prevale ancora sul "sì", come scrive questa mattina Tuttosport. ll vero obiettivo dello staff rossonero e del giocatore è di ritornare a disposizione e al 100% per la gara di Champions League contro il Newcastle.