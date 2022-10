Leao, che numeri in queste prima parte di stagione: è già a quota 4 gol e 7 assist

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sfida contro l'Empoli, Rafael Leao ha prima fornito un assist al bacio per il primo gol rossonero di Ante Rebic e poi all'ultimo minuto ha siglato la rete del definitivo 3-1. In questo avvio di stagione, contando campionato e Champions League, il portoghese ha già segnato 4 gol (tutti in Serie A) e regalato ben 7 assist.