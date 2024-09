Leao con la fascia, Fonseca: "È uno dei capitani. Voglio leadership a rotazione, che tutti prendano responsabilità"

Paulo Fonseca è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le sue dichiarazioni qualche minuto prima del fischio d’inizio.

Leao lo vedremo più dentro il campo oppure meglio largo?

“Per caratteristiche è meglio che giochi aperto, per l’uno contro uno. Ha avuto tre occasioni da gol contro l’Inter, ma penso che possiamo cercarlo di più quando è aperto. È una cosa che dobbiamo imparare, per metterlo in situazioni di uno contro uno

Oggi è capitano:

"È uno dei capitani della squadra, voglio “leadership a rotazione”. Voglio che tutti i capitani prendano responsabilità, voglio diversi capitani nella squadra”.