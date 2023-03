Leao contro Kvara: i numeri a confronto in campionato

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

I profili social della Lega di Serie A hanno confrontato i numeri in questa stagione di Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia, talenti che saranno protagonisti nel mese di aprile nell'infinita sfida tra Milan e Napoli tra campionato e Champions. Il georgiano comanda per gol (12 contro 8) e assist (10 contro 6), ma anche nei tiri in porta e nei passaggi. Leao eccelle nelle conclusioni in generale (74 contro 66) e nei passaggi chiave (30 contro 28). Non riportato nella grafica, ma dato sicuramente significativo, è quello dei dribbling: il rossonero comanda 44 contro 40.