Leao dà spettacolo, Deulofeu è impressionato: "Mama mia Rafa.."

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mama mia Rafa..". Gerard Deluofeu è senza parole guardando lo spettacolo offerto da Rafael Leao in campo contro il Verona. Il Portoghese si è messo in mostra con giocate di qualità, dribbling da stropicciarsi gli occhi e due assist fondamentali per Tonali. Una prestazione da incorniciare a tal punto da far rimanere strabiliato il numero 10 dell'Udinese.