Leao dopo il Verona: "bel modo di finire la stagione! Grazie Ibra per tutto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, che ieri sera ha festeggiato il rinnovo fino al 2028 con una doppietta contro il Verona, ha pubblicato un post su Instagram dopo la fine del match per celebrare la vittoria e per salutare Ibrahimovic che ha annunciato l'addio al calcio giocato: "Che bel modo di finire la stagione! Grazie Zlatan Ibrahimovic per tutto, la tua eredità sarà viva per sempre...".