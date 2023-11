Leao e Giroud assenti, G. Galli: "Vantaggio chiaro per la Fiorentina. Mi aspetto Chukwueze"

vedi letture

Non ci saranno nè Rafael Leao nè Olivier Giroud sabato sera a San Siro nella partita tra Milan e Fiorentina. Giovanni Galli, doppio ex della sfida, ne ha parlato così in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In questo momento, giocare una partita delicata senza due attaccanti così forti può pesare. Per la Fiorentina sarà un vantaggio chiaro, ma mi aspetto che prima o poi si sblocchino anche gli altri. Su tutti Chukwueze. Finora non si è visto, ma il calciatore osservato in Spagna può far divertire"