Leao e i gol in Serie A, domenica arriva il Parma: contro i ducali Rafa segnò già nel 2021

Dopo la vittoria in Champions League contro il Girona, il Milan di Conceiçao vuole a tutti i costi ottenere tre punti anche in Serie A. Domenica a San Siro arriverà il Parma, voglioso di punti salvezza utili per il proprio percorso. Uomo chiave e leader nelle ultime partite è stato Rafa Leao, in grande spolvero con la nuova gestione tecnica di Conceiçao. Il portoghese vuole stupire ancora di più.

LEAO SEMPRE PIU' DECISIVO?

In rete per tre volte di fila in Champions League, anche in Serie A Rafa vuole imprimere la sua impronta nel destino del Milan. Il numero dieci con una doppietta contro il Parma centrerebbe quota 10 gol stagionali, e quindi doppia cifra a gennaio. Come assist, Leao è fermo a sei (l'ultimo in Supercoppa contro l'Inter). Inoltre, Leao contro il Parma aveva già trovato il gol (nella stagione 2020/2021 al Tardini)