Leao è il giocatore che ha effettuato più dribbling nella gara dell'Olimpico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gara di domenica sera tra Lazio e Milan, Rafael Leao è stato il giocatore in campo che ha effettuato il maggior numero di dribbling: ben 8 riusciti. Il distacco sugli inseguitori, in questa speciale classifica, è abissale. Infatti Theo, Messias e Milinkovic-Savic ne hanno messi a referto "solo" 3. Un'altra prestazione di livello del 17 portoghese che ha fornito l'assist a Giroud per il gol del pareggio.