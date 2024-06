Leao è il giocatore che in Serie A ha creato più big chances

“Big”, non Notorious ma chances. Quelle che in Serie A Rafa Leao crea più di tutti. Per big chance si intende una situazione cui ci si può ragionevolmente aspettare che un giocatore segni, di solito in uno scenario di uno contro uno o da distanza molto ravvicinata, quando la palla ha una chiara traiettoria verso la porta e/o c'è una pressione blanda sul tiratore.

Il numero 10 del Milan, riporta il sito statistico WhoScored, ne ha create 18 in questo campionato, quattro in più del secondo giocatore facente parte di questa particolare classifica.

Accusato (senza nessun tipo di merito se non con la solita retorica spicciola) di pensare a tutto tranne che al calcio, Leao ha chiuso la terza stagione di fila in doppia doppia: doppia cifra di gol e di assist (14 e 15). Ennesima dimostrazione di come sul portoghese il discorso sia viziato da poca obiettività e troppi luoghi comuni.