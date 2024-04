Leao è in stato di grazia. Nel 2024 nessun giocatore di A ha partecipato a così tanti gol

Rafael Leão in stato di grazia. Il portoghese si era presentato dopo la pausa nazionali con un gol e un assist di tacco che ha portato al successo del Milan a Firenze. Si è ripetuto contro il Lecce, "limitandosi" al solo gol che ha fissato il risultato sul 3-0.

Da quando è iniziato il 2024 il numero 10 ha inciso più di qualsiasi altro giocatore di Serie A sottoporta, considerando tutte le competizioni. Nessuno come lui tra gol e assist: 14 in 18 partite, di cui otto marcature e sei passaggi vincenti per i compagni di squadra.