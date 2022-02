Leao e le rovesciate sfortunate: "La prossima entrerà"

Rafael Leao è stato intervistato da Milan TV in vista del match di venerdì pomeriggio a San Siro contro l’Udinese. Queste tutte le dichiarazioni del portoghese ai canali ufficiali del club sulle rovesciate “sfortunata” in stagione: “Volevo che tutte finissero in rete (ridr, ndr) perché sarebbe stato importante per la squadra. Anche nell’ultima partita: se fosse andata dentro probabilmente avremmo vinto e saremmo andati avanti in classifica. Purtroppo la palla non è entrata, la prossima volta cercherò di fare gol”.