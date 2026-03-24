Leao, i numeri che spengono le critiche: i dati delle ultime 5 stagioni

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Rafa Leao è considerato da molti il giocatore più talentuoso della rosa rossonera ma, forse anche per questo, è sempre quello più criticato. Anche quest'anno il numero 10 è stato più volte al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti in campo, per l'incapacità di saper giocare nel ruolo di prima punta e per ultimo a causa dell'episodio del cambio a Roma contro la Lazio. Che Leao non stia facendo una stagione memorabile non credo sia in dubbio ma nel calcio, come nella vita, spesso c'è sempre una via di mezzo. E allora vediamo i dati di Leao in merito ai gol e agli assist delle ultime cinque stagioni.

ULTIME STAGIONI DI LEAO

2021/2022 - 42 presenze, 14 gol, 12 assist, decisivo ogni 123'

2022/2023 - 48 presenze, 16 gol, 15 assist, decisivo ogni 113'

2023/2024 - 47 presenze, 15 gol, 14 assist, decisivo ogni 122'

2024/2025 - 50 presenze, 12 gol, 13 assist, decisivo ogni 140'

2025/2026 - 24 presenze, 10 go, 2 assist, decisivo ogni 133'