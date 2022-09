Leao in nazionale: fuoriclasse nel primo match, inspiegabilmente fuori nel secondo

MilanNews.it

Rafael Leao, dopo le grandi prestazioni con il Milan, ha confermato il suo status anche col Portogallo. Schierato da titolare come esterno sinistro del 4-3-3 in Repubblica Ceca-Portogallo, il numero 17 ha fornito ottime giocate e un assist per Dalot, prima di essere sostituito al 67esimo. Inspiegabilmente, poi, è entrato solo al 78esimo di Portogallo-Spagna, giocando solo 12 minuti nella gara chiave del girone: i tifosi portoghesi hanno mostrato sui social tutto il loro disappunto.