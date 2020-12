Leao, in Serie A tre gol su cinque tiri in porta

Rafael Leao, come dichiarato più volte anche da mister Pioli, è sicuramente tra i rossoneri più talentuosi. In Serie A il portoghese è stato schierato sia come centravanti che come esterno: sulla fascia ha trovato diversi assist, mentre da punta ha segnato 3 gol. Le reti, segnate contro Spezia (doppietta) e Sassuolo, sono arrivate tutte con tiri dentro l'area di rigore avversaria. Inoltre l'ex Lille ha tirato in porta 5 volte, trovando quindi il gol ogni 1.6 tiri nello specchio.