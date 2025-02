Leao Jolly? Sorrentino: "Il giocatore più forte lo farei giocare anche zoppo"

L'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino è stato ospite del canale YouTube del giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti e ha parlato del momento difficile che sta vivendo il portiere e capitano rossonero Mike Maignan, culminato con gli errori gravi a Rotterdam contro il Feyenoord e contro il Torino, entrambi arrivati in avvio di gara. Sorrentino però ha parlato anche di Rafael Leao.

Le parole di Stefano Sorrentino su Rafael Leao: "Leao come jolly? Se fossi allenatore, anche zoppo il giocatore più forte che ho lo faccio giocare. Poi è vero che ci sono state situazioni in cui Leao non si è comportato o non ha fatto bene, come continuità e indole. Però quando ha la palla e ti mette sul piatto la palla del gol della finale della Supercoppa. Io lo metto lì davanti e gli lascio fare quello che sa fare meglio. Il grande allenatore è quello che riesce a tirare fuori da ogni giocatore le migliori caratteristiche, senza andare a chiedere di snaturarsi per la squadra".