Leao l'uomo in più del Milan di quest'anno, 10 assist per lui in Serie A. Solo in 3 hanno fatto meglio

Rafael Leao è stato in questa stagione uno dei protagonisti principali della cavalcata del Milan che ha portato lo scudetto a Milano, sponda rossonera. Come riportato sul sito della Lega Serie A, Leao ha concluso il torneo nazionale con 10 assist vincenti per i compagni. Meglio di lui hanno fatto solo in 3: Domenico Berardi (13), Hakan Calhanoglu (12) e Nicolò Barella (11). Oltre ai 10 assist, Leao ha segnato anche 11 gol.