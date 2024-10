Leao migliore in campo con la Polonia: il suo messaggio social

vedi letture

Grande prestazione di Rafael Leao ieri sera nella vittoria del Portogallo sulla Polonia per 3-1 nella partita di Nations League. Il numero 10 rossonero ha letteralmente fatto a fette la difesa avversaria con diverse accelerate che hanno tagliato le gambe ai polacchi. Il gol di Ronaldo è tutto merito di Rafa che cavalca sulla sinistra, semina avversari e colpisce il palo che respinge il pallone sui piedi di Cristiano che segna a porta vuota. E non è un caso che A Bola indichi Leao come migliore in campo con un 8 in pagella.

Questo il messaggio di Rafa Leao sui social: "Un'altra vittoria! Andiamo per la nostra strada. Martedì ce ne è ancora. Forza Portogallo"