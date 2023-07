Leao: "Non mi aspettavo che Tonali se ne andasse, vedevo in lui l'erede di Gattuso"

MilanNews.it

In un video sul suo canale YouTube, Rafa Leao dice la sua sulla cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Che ne pensi della cessione di Tonali? “È un giocatore importante per noi, non mi aspettavo che se ne andasse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo, era uno che avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna per l’Euro U21 (il video è stato registrato qualche giorno fa, ndr) e tanto successo nella sua nuova avventura”.