Leao per Reijnders, e il Milan cala il tris nel derby: gol e assist, i numeri stagionali del portoghese

vedi letture

Il Milan dilaga nel Derby valido per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Luka Jović e al sigillo finale di Tijjani Reijnders. Una prestazione dominante che porta i rossoneri in Finale, che mancava dal 2017/18. Non è stato un grande protatonista nella serata contro i nerazzurri Rafa Leao, ma che con un assist a Reijnders ha potuto ugualmente migliorare le proprie statistiche stagionali.

Leao tra gol e assist, i numeri restano molto positivi

Per l'esterno portoghese, in questa stagione sono ben 11 gol e 11 assist tra tutte le competizioni. Numeri che restano importanti, forse non eccezionali ma che potrebbero migliorare ancor di più in quello che per il Milan si prospetta un finale di stagione intenso (con vista su finale di Coppa Italia).

IL TABELLINO

INTER-MILAN 0-3

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38'st Correa), Barella (8'st Frattesi), Asllani (8'st Çalhanoğlu), Mkhitaryan, Dimarco (8'st Zalewski); L. Martínez, Taremi (8'st Arnautović). A disp.: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard; Berenbruch. All.: Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (14'st Thiaw), Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders (42'st João Félix), Hernández (42'st Bartesaghi); Pulisic (33'st Loftus-Cheek), Jović (33'st Abraham), Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano; Bondo, Musah; Chukwueze, Gimenez, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 36' e 5'st Jović (M), 41'st Reijnders (M).

Ammonito: 26'st Çalhanoğlu (I)