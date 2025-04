MN - Pistocchi ricorda: "Quando arrivò Sacchi, la squadra cominciò a giocare dopo tre mesi"

Prende quota il nome di Maurizio Sarri per la panchina del Milan ma non mancano altri nomi top, come quello di Antonio Conte. E in tutto questo si attende il nome del nuovo direttore sportivo. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Il destino di Sergio Conceiçao appare segnato a prescindere dalla Coppa Italia

"A mio modo di vedere Conceiçao ha avuto poco tempo per lavorare. Ricordiamoci che è qui da 4 mesi e mi sembra di vedere che ci sia stato del lavoro e che la squadra sia migliorata nell'organizzazione. Questo tralasciando la Supercoppa che è un risultato che va condiviso con chi l'ha preceduto, ossia Fonseca. Il punto è che la gente pensa che in un mese un allenatore possa cambiare il gioco di una squadra, ma non è così. Ci sono state delle eccezioni ma di fatto serve tempo e a questo proposito cito un episodio".

"Quando Arrigo Sacchi arrivò al Milan nel 1987 fece un ritiro di quasi un mese con la rosa e solo dopo tre mesi di lavoro la squadra cominciò a giocare. Servirebbe dare tempo agli allenatori".