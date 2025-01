Leao potrà essere decisivo anche se non al 100%? Ibra: "Quando entri in campo senti solo l'adrenalina e vai al 200% anche con una gamba"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, è stato intervistato da Mediaset nel pre partita di Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana. Queste le dichiarazioni dello svedese.

Leao recuperato in extremis, quanto può incidere?

“Quando entri in campo non senti più niente, ti arriva un’adrenalina e ti senti troppo bene. E vai al 200%. Non ci sono scuse, entri e credimi, il dolore non si sente anche se giochi con una gamba. Questo sentirà Leao e tutti quelli che sono in panchina, ma anche tutti quelli che partono dall’inizio”.

Quindi anche tu puoi giocare?

“Posso fare gli ultimi 5-10 minuti (sorride, ndr)”.