"Leao punto fermo del Milan dei prossimi anni, la volontà del club è quella di tenerlo" Baiocchini commenta Leao

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il commento del giornalista e inviato Emanuele Baiocchini, che ha voluto parlare di diversi temi legati all'attualità del mondo rossonero. Ecco le sue parole sul numero milanista, Rafael Leao:

"Il fatto che non sia titolare nel Portogallo fa capire che non ha ancora fatto il salto derfinitivo di qualità da grandissimo giocatore a campione, pur non essendo più giovanissimo. Con la sua nazionale non sempre è titolare, non sempre è protagonista. Col Milan lo è stato a tratti, la sua stagione è finita in un modo che non avrebbe voluto ma al tempo stesso penso che sia un punto fermo del Milan dei prossimi anni e credo che sarà rossonero per tante stagioni ancora. Poi, il calciomercato è imprevedibile ma nella volontà del Milan c'è la ferma volontà di tenere un giocatore come Leao".