Leao può prendere il posto di Messi, Ronaldo e Neymar? Tomori: "Perché no? Può diventare una delle nuove star"

vedi letture

Cosa ne pensi di Leao? Può prendere il posto dei vari Messi, Ronaldo e Neymar? Così Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla seguente domanda:

"Perché no? Da quando sono arrivato qui è migliorato molto. È molto importante per noi e si è visto in Champions l'anno scorso. Può ancora migliorare, può diventare una delle nuove star. Speriamo che possa far bene già da domani".