Leao: "Quando gioco con questa maglia è sempre una responsabilità ma quando ho la fascia ancora di più"

vedi letture

Alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan, Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa accompagnato da mister Paulo Fonseca. Questi alcuni estratti del suo intervento.

Sul significato di avere indossato la fascia da capitano: "E' sempre un orgoglio essere capitano del Milan: sono qua da sei anni. Quando gioco con questa maglia è sempre una responsabilità ma quando ho la fascia ancora di più"

Sull'impegno in fase difensiva: "Dal primo giorno il mister non mi ha parlato di gol e assist ma che voleva un giocatore cambiato in difesa, essere più concentrato nel lavoro difensivo: mi aiuta anche a essere migliore. Anche mentre stavamo venendo qua mi ha fatto vedere un paio di video in macchina. Una persona che mi sta aiutando tanto"

Sulle parole di Giroud su Leao: "La mia personalità è riservata, sono timido e non mi piace tanto parlare. Quando sono capitano, forse parlo un po' di più prima della partita e sul campo ma la mia forza è rispondere con le mie qualità e aiutare la squadra con gol e assist"