Leao racconta: "Mi voleva l'Inter, ma non ero convinto. L'anno dopo mi chiamò il Milan e..."

Rafael Leao ha rilasciato questi dichiarazioni a CBS Sports nel nuovo episodio di "Kickin' It":

Sulla chiamata del Milan: "L'Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto, in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. E così ho detto al Lille che sarei rimasto lì un altro anno. Arrivammo secondi e l'anno dopo avremmo giocato la Champions, ma mi dissero che mi voleva il Milan e che qualcuno voleva parlare con me: era Paolo Maldini. Mi ha detto che mi aveva seguito durante la stagione e mi chiese se volesse andare al Milan. E così poi ho firmato per il club rossonero".

Sulla sua avventura al Milan: "Non è stato facile all'inizio, ma ora sono molto contento di essere qu e di essere un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi. Quando giochi al Milan sai che c'è grande pressione perchè i tifosi vogliono sempre il massimo".