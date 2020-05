Contro la Juventus, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Pioli punterà sulla coppia Rebic-Pioli. Il croato è una certezza (è il bomber della squadra), il portoghese un’incognita. L’esperimento è affascinante, scrive La Gazzetta dello Sport, ma la chimica va trovata subito. E il precedente in campionato col Verona (insieme, in 90 minuti, non combinarono molto) non incoraggia.