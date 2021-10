Leao-Rebic, sarà sfida interna col ritorno di Ibra e Giroud

Il quotidiano Tuttosport pone l'accento sulla crescita di Rafael Leao, grande protagonista nella squadra di Pioli in questa prima parte di stagione. Servirà continuità - scrive il giornale torinese - per rimanere nel gruppo dei grandi e proseguire il proprio percorso di leadership tecnica al Milan, anche perché, con l’imminente rientro di Ibrahimovic e Giroud in gruppo, Ante Rebic non sarà un cliente semplice da tenere in panchina. Si preannuncia, dunque, un'appassionante sfida interna tra i due attaccanti.