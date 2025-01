Leao risponde a Cassano sui social: due emoji con la faccia da clown

Nonostante ieri sera Rafael Leao sia stato uno dei migliori in campo entrando in tutte e tre le reti rossonere, pur non segnando, per l'ennesima volta Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha voluto attaccare il calciatore portoghese con parole dure nei suoi confronti: "Lo dico ora dopo che ha fatto una buona partita, a lungo andare se ne accorgerà pure Conceiçao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra".

Poi una difesa per Paulo Fonseca: "Leao deve dire grazie a Fonseca, se al suo posto trovava Spalletti o Capello, rischiava che lo attaccava al muro. Fonseca si è comportato fin troppo bene, facendolo sedere solo 3-4 volta in panchina. Leao si deve vergognare per il suo comportamento avuto nei confronti di Fonseca".

La risposta di Rafael Leao non è tardata ad arrivare: il numero 10 portoghese ha ricondiviso il virgolettato di Cassano sul proprio profilo X e lo ha commentato lasciando solo l'immagine di due emoji con la faccia da clown.