Leao rivela: "Mi sembrava di non poter gestire la pressione, ma il Milan credeva in me e non voleva vendermi"

© foto di PhotoViews

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso ai canali della UEFA raccontando i suoi primi anni al Milan: "Mi sembrava di non poter gestire la pressione, non riuscivo a rispondere positivamente in campo. Non potevo perdere l'occasione di dimostrare quello che valevo, il club non aveva intenzione di vendermi. Credeva in me. Quel voto di fiducia mi ha aiutato a crescere e a migliorare".