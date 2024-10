Leao "saluta" il Portogallo sui social dopo la sosta e fa una promessa

vedi letture

La sosta è ormai terminata: tra oggi e domani tutti i giocatori rientreranno a Milanello a disposizione di mister Fonseca. Tra questi c'è anche Rafael Leao che ha giocato molto bene in questa pausa: nella vittoria lusitana in Polonia, pur senza gol, tutti i media di casa lo hanno indicato come il migliore in campo della sfida; in Scozia, pur pareggiando 0-0 e pur giocando solo la mezz'ora finale, il milanista si è reso molto pericoloso in fase offensiva.

Leao ha scritto un post sui social per "salutare" il Portogallo e fare una promessa in vista della prossima sosta: "Non smetteremo di lottare per garantire la qualificazione, sarà già alla prossima partita , nel nostro paese con la nostra gente! Contiamo su di voi ci vediamo presto".