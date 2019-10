Rafael Leão è stato intervistato in esclusiva da DAZN. Ecco le parole del giovane attaccante portoghese a riguardo di Kakà: "Kakà era un giocatore molto forte, molto rapido e veloce, segnava molti gol per la posizione in cui giocava, è stato un idolo nel Milan e sono contento di stare qui a rappresentare la squadra dove ha giocato un grande come lui".